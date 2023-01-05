Украина отвергает призыв Путина к рождественскому перемирию

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отверг призыв Путина к украинской армии объявить вслед за россиянами прекращение огня на время рождественских богослужений.

"РФ должна оставить оккупированные территории - только тогда у нее начнется "временное перемирие". Лицемерие оставьте себе", - заявил Подоляк в Twitter.

"Россия всячески пытается хотя бы на время снизить интенсивность боев и интенсивность ударов по своим логистическим центрам для того, чтобы получить время на проведение допмобилизации, строительство масштабных укреплений на захваченных территориях и перегруппировку армии", - считает Подоляк.

Параллельно, по его мнению, Кремль пытается попытаться показать европейцам, будто бы он хочет мира, и заставить их надавить на украинцев.

"Банальная уловка. В этом нет ни малейшего желания прекратить войну. Тем более, напомню, что только Россия атакует ракетами и дронами гражданские объекты, включая места религиозных обрядов, и делает это именно в праздничные рождественские дни. Поэтому, ещё раз: не нужно реагировать на заведомо манипулятивные инициативы руководства РФ", -заявил Подоляк.