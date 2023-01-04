Власти Беларуси вызвали в суд Тихановскую и Латушко

Минский городской суд 17 января начнет заочное рассмотрение уголовного дела в отношении членов основного состава Координационного совета, включая Светлану Тихановскую.

Также по данному уголовному делу в суд вызваны Мария Мороз, Павел Латушко, Ольга Ковалькова и Сергей Дылевский, сообщила пресс-служба Верховного суда РФ.

Членов КС обвиняют в заговоре с целью захвата государственной власти, создании экстремистского формирования, публичных призывах к санкциям, иным действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности, а также в разжигании социальной вражды и розни.

Кроме того, власти обвиняют Светлану Тихановскую в измене родине.