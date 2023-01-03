Последнее обновление: 03.01.2023 18:12

Власти Беларуси отправили семью репетитора Ливянта на сутки

Белорусские власти арестовали известного репетитора и владельца образовательного центра «100 баллов» Евгения Ливянта и его семью, сообщают белорусские правозащитные организации.

Сам Евгений Ливянт 29 декабря 2022 года приговорен к 14 суткам ареста за мелкое хулиганство (ст. 19.1 КоАП), его супругу Юлию — к 15 суткам, а дочь Анну— к 14 суткам административного ареста.

Ранее сообщалось, что Ливянт был задержан также за распространение экстремистских материалов и по статье 342 Уголовного кодекса Беларуси за организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок.

Совладелец образовательного центра «100 баллов» Алексей Иванов арестован на 14 суток.

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