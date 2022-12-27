Власти Беларуси осудили трех человек на сроки 21-23 года за поджог релейного шкафа на жд

Белорусские власти приговорили трех жителей Светлогорска к длительным срокам лишения свободы за поджог релейного шкафа на железной дороге, «измену» родине и регистрацию в плане «Перамога».

Дмитрия Равича осудили к 22 годам колонии в условиях усиленного режима, Дениса Дикуна — к 23 годам, Олега Молчанова — к 21 году. Также их оштрафовали на 150 базовых величин каждого (4800 рублей), а все ценные вещи, изъятые в ходе обысков у них дома, конфисковали.

Их обвинили в поджоге релейного шкафа сигнализации, централизации и блокирования (СЦБ) на железнодорожной станции "Жердь-Останковичи" 28 февраля на четвертый день полномасштабной войны в Украине. Также их осудили за "измену государству" и регистрацию в плане "Перамога" и связь с BYPOL.

Как сообщают правозащитники, судебный процесс длился три месяца и проходил в закрытом режиме, поэтому позиция политзаключенных по делу неизвестна. Приговор вынес судья Анатолий Сотников.

Дмитрия Равича, Дениса Дикуна и Олега Молчанова обвинили по четырем статьям Уголовного кодекса за:

вхождение в состав экстремистского формирования в целях совершения преступлений экстремистской направленности BYPOL и план "Перамога" (ч. 3 ст. 361-1 Уголовного кодекса Республики Беларусь);

осуществление поджога опасным способом, повлекшее наступление тяжких последствий, в целях оказания воздействия на принятие решений органами власти, устрашения населения и дестабилизации общественного порядка в составе организованной группы (ч. 3 ст. 289 Уголовного кодекса Республики Беларусь);

умышленные повреждение, приведение в непригодное для эксплуатации состояние средств железнодорожного транспорта, средств сигнализации и связи, повлекшие причинение вреда в особо крупном размере, совершенные в целях акта терроризма (ч. 2 и ч. 4 ст. 309 Уголовного кодекса Республики Беларусь);

умышленное иное оказание помощи иностранной организации и их представителям в проведении деятельности, направленной на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь (ч. 1 ст. 356 Уголовного кодекса Республики Беларусь).

Согласно материалам дела, жители Светлогорска, "получив задание от представителей BYPOL и плана "Перамога", 28 февраля 2022 года, около 23.00, прибыли к железнодорожному переезду в Светлогорском районе на железнодорожной станции "Жердь-Останковичи" и совершили акт терроризма на железной дороге – уничтожили транспортное оборудование (батарейно-релейный шкаф), обеспечивающий безопасность движения и эксплуатации железнодорожного транспорта и безопасные условия проезда транспортных средств". Перегон находится на линии Жлобин-Калинковичи, которая затем продолжается на Овруч (Житомирская область Украины).

Кроме того, после поджога релейного шкафа обвиняемые сообщили о содеянном представителям BYPOL и плану "Перамога", которые распространили ее в интернете. Тем самым они совершили преступления против государства, общественной безопасности и безопасности движения и эксплуатации транспорта, оказали помощь иностранной организации BYPOL и ее представителям в создании источников угроз национальной безопасности Республики Беларусь.

В итоге "Белорусской железной дороге" нанесен урон в размере более 54 тысяч рублей, который был частично (7,5 тыс. рублей) возмещен в ходе предварительного расследования уголовного дела.

Жителей Светлогорска задержали 4 марта и поместили под стражу. Еще до суда их внесли в "Список террористов".