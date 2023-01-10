Лукашенко отказал россиянке Софье Сапеге в помиловании

Россиянка Софья Сапега, отбывающая в Беларуси шестилетний срок за администрирование оппозиционного телеграм-канала, получила отказ в помиловании.

Комиссия по помилованию при Лукашенко 4 января уведомила Софью Сапегу о том, что ее ходатайство о помиловании отклонено. Об этом Софья сообщила сегодня родителям по телефону и в письме, сообщает BBC со ссылкой на адвоката Антона Гашинского.

"Да, наступил 2023 год, а путь стал не менее тяжелым, - написала родителям Софья. - Я получила ответ 4-го и знаешь, ничего не почувствовала. Мне настолько непонятны сейчас свои чувства, это даже жутко. Восприняла как должность или просто делаю вид - не знаю. А может, я просто не верю, что так бывает?"

Сапега подала прошение о помиловании на имя Лукашенко в июне 2022 года через администрацию колонии ИК-4, где она отбывает наказание. В сентябре администрация колонии дала положительное заключение по ее ходатайству и признала, что ею приняты все меры для обращения за помилованием.

Но комиссия по вопросам помилования при Лукашенко отказалась рекомендовать помиловать Софью, объясняет адвокат. По его словам, в комиссию входят более десяти человек - в том числе, руководители Верховного суда и генеральной прокуратуры, представители КГБ и коллегии адвокатов Беларуси. Решения комиссии принимаются простым голосованием - рекомендовать Лукашенко помиловать заключенного или нет.

Впрочем, сам Александр Лукашенко ранее заявлял о другом сценарии. Летом прошлого года он утверждал, что готов передать ее в Россию для отбывания наказания: "Жалко девчонку. Надо вопрос этот решать. Она же россиянка, - сказал Лукашенко. - У нас есть практика. Мы можем российского гражданина передать в Россию. Пусть она там отбывает срок. Или они что хотят, там делают. Думаю, для нее наука большая".

О том, что он готов помиловать Сапегу, Лукашенко публично не сообщал. По словам адвоката Гашинского, теперь защита Софьи подготовит ходатайство о передаче ее для отбывания наказания в Россию. Если это произойдет, ее может помиловать Путин.

6 мая 2022 года суд в Беларуси приговорил Сапегу к шести годам колонии по обвинению в возбуждении социальной вражды и незаконном сборе сведений о частной жизни чиновников. Суд также постановил взыскать с нее в пользу потерпевших 167,5 тыс. белорусских рублей (около 65 тыс. долларов).

Ее задержали 23 мая 2021 года в Минске после принудительной посадки самолета авиакомпании Ryanair. Сапега летела на нем из Афин в Вильнюс вместе с экс-главредом оппозиционного телеграм-канала NEXTA Романом Протасевичем.