Генпрокуратура Беларуси направила в суд уголовное дело против основателей Nexta

Генпрокуратура Беларуси направила в суд уголовное дело в отношении основателей телеграм-канала Nexta Романа Протасевича и Степана Путило, а также его представителя Яна Рудика.

"Генеральная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении Романа Протасевича, Степана Путило и Яна Рудика", - говорится в сообщении ведомства.

«В отношении Путило и Рудика с согласия Генпрокурора РБ проведено специальное производство… В отношении них заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Протасевич выполнил условия заключенного с ним досудебного соглашения о сотрудничестве в полном объеме. Впоследствии избранная в отношении него мера пресечения в виде домашнего ареста оставлена без изменения», - также сказано в сообщении.

Всем обвиняемым инкриминированы:

разжигание социальной вражды и розни (ч.3 ст.130 Уголовного кодекса Республики Беларусь);

организация массовых беспорядков, обучение и иная подготовка лиц для участия в них (ч.1 и ч.3 ст.293 Уголовного кодекса Республики Беларусь);

организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, обучение и иная подготовка лиц для участия в них (ч.1 и ч.2 ст.342 Уголовного кодекса Республики Беларусь);

публичные призывы к захвату государственной власти, акту терроризма, иным действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь (ч.3 ст.361 Уголовного кодекса Республики Беларусь);

создание экстремистского формирования и руководство им (ч.1 ст.361-1 Уголовного кодекса Республики Беларусь);

клевета и публичное оскорбление президента Республики Беларусь (ч.2 ст.367, ч.2 ст.368 Уголовного кодекса Республики Беларусь).

Кроме того, Путило и Рудику в разном сочетании вменено совершение следующих преступлений:

заговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем (ч.1 ст.357 Уголовного кодекса Республики Беларусь);

финансирование экстремистской деятельности (ч.2 ст.361-2 Уголовного кодекса Республики Беларусь);

дискредитация Республики Беларусь (ст.369-1 Уголовного кодекса Республики Беларусь).

Путило также инкриминирована организация деятельности террористической организации (ч.1 ст.290-5 Уголовного кодекса Республики Беларусь).

Против обвиняемых заявлен иск о возмещении имущественного вреда на общую сумму более 30 млн. рублей.