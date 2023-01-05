В Беларуси в 2022 году были задержаны около 6,4 тыс. человек по политическим мотивам

В Беларуси за 2022 год по политическим мотивам были задержаны не менее 6381 человек или минимум 17 человек в день, сообщают белорусские правозащитные организации.

Из них почти полторы тысячи — женщины, еще около пяти тысяч — мужчины. Также известно, что было задержано не менее 15 несовершеннолетних. Большинство задержаний пришлось на Минск - 3334 человека.

За 2022 год было принято не менее 3372 судебных решениях, по итогам которых белорусские суды назначили не менее 938 штрафов на общую сумму в 888224 рубля. Также судьи назначили минимум 2274 ареста. В общей сложности в изоляторах белорусы провели 28804 сутки (почти 78 лет). При этом, по данным правозащитников, по разным причинам прекратили всего 47 дел.