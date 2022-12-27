Последнее обновление: 27.12.2022 15:47

Верховный суд Беларуси оставил в силе приговор экс-сотруднику Белтелерадиокомпании Луцкиной

Верховный суд Беларуси оставил без удовлетворения жалобу экс-сотрудника Белтелерадиокомпании Ксении Луцкиной, осужденной на 8 лет лишения свободы по обвинению в заговоре, совершенном с целью захвата государственной власти неконституционным путем.

"27 декабря 2022 года апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Республики Беларусь приговор Минского городского суда от 28 сентября 2022 года по уголовному делу о заговоре, совершенном с целью захвата государственной власти неконституционным путем, оставлен без изменения, апелляционная жалоба обвиняемой Луцкиной К. О. - без удовлетворения", - говорится в сообщении на сайте ВС РБ.

Власти приговорили Ксению Луцкину к 8 годам лишения свободы из-за ее решения вступить в состав Координационного совета, в котором возглавила группу информационного обеспечения и противодействия государственным СМИ.

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