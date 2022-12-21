Экспорт нефти из России обвалился после введения санкций G7 и ЕС

Поставки российской нефти морским транспортом обвалились в первую полную неделю действия санкций G7 и ЕС, направленных против доходов Москвы от продажи нефти.

Как сообщает Bloomberg, частично это падение было обусловлено ремонтом в порту на Балтике, который уже завершился, но также оказалась нехватка судовладельцев, готовых перевозить ключевые грузы с экспортного объекта в Азии.

Несколько других портов также продемонстрировали снижение по сравнению с предыдущей неделей. Издание отмечает, что к данным следует относиться осторожно, поскольку недельные потоки зависят от сроков планирования грузов, погоды и даже качества сигналов, которые передают сами суда.

За первую полную неделю после вступления в силу запрета ЕС на морской импорт российской нефти общий объем поставок из страны упал на 1,86 миллиона баррелей в сутки, или на 54%, до 1,6 миллиона баррелей.

Менее волатильный средний четырехнедельный показатель также упал, установив новый минимум за год. Объемы в Балтийском море должны восстановиться после завершения работ, но решение проблем на Востоке может занять больше времени.

Объем нефти на судах, следующих в Китай, Индию и Турцию - трех стран, которые стали единственными значительными покупателями вытесненных российских поставок, плюс объемы на судах, которые еще не имеют конечного пункта назначения, упали за четыре недели до 16 декабря в среднем до 2,53 миллиона баррелей в сутки.

Хотя это более чем в четыре раза больше, чем объем, поставлявшийся в течение четырех недель непосредственно перед вторжением России в Украину в конце февраля, это впервые за последние пять недель, когда этот объем снизился.

В среднем за четырехнедельный период общий морской экспорт сократился на 266 000 баррелей в сутки. Поставки в Европу почти полностью прекратились, а в Азию также снизились.