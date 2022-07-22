Глава ЦБР: Россия не будет поставлять нефть странам, которые введут "ценовой потолок"

Россия может прекратить поставки нефти странам, которые введут "ценовой потолок", считает глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

ЕС ввел эмбарго на закупку российской нефти морским путем с 5 декабря 2022 года и на закупки нефтепродуктов с 5 февраля 2023 года. В настоящее время обсуждается введение "потолка" цены на российскую нефть, чтобы ограничить доходы России от продажи нефти, передает finmarket.ru.

"Я сейчас даже не хочу рассуждать, реально или это нереально, но если это будет в той или иной форме введено, на мой взгляд, это очевидно приведет к росту мировых цен. И насколько я понимаю, мы все-таки тем странам, которые установят этот предел цены, нефть поставлять не будем», - сказал а Набиуллина.

«И переориентируется наша нефть, нефтепродукты на те страны, которые готовы с нами взаимодействовать. А так как это будет происходить на фоне роста мировых цен на нефть, даже при возможном снижении количественных показателей, это может иметь меньший эффект на показатели курса, платежного баланса", - отметила она.