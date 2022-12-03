FT: Россия скупает танкеры для сохранения экспорта нефти

Россия купила более сотни танкеров для продажи нефти и поставок в Индию, Китай и Турцию на фоне западных санкций, пишет Financial Times со ссылкой на опрошенных судовых брокеров и аналитиков.

В реестрах выросло число неназванных или новых покупателей, как правило, танкерам 12–15 лет, их планируется списать в ближайшие несколько лет, рассказал изданию руководитель отдела исследований Braemar Ануп Сингх.

«Это покупатели, с которыми мы, как давние брокеры, не знакомы <...> Мы уверены, что большинство этих судов предназначены для России», — отметил он.

По данным Braemar, для России в этом году закупили более сотни кораблей напрямую или через посредников. В этом году связанные с Россией операторы приобрели до 29 супертанкеров (известны как VLCC), каждый из которых способен перевозить более 2 млн барр. нефти, считают в Braemar.

По данным брокера также был куплен 31 танкер размером Suezmax (каждый способен перевозить около 1 млн барр.) и 49 танкеров Aframax (около 700 тыс. барр.), всего — 109 кораблей, передает РБК.

Большое число сделок в последние месяцы с неназванными покупателями заметили и в Гарвардском центре Дэвиса. Эксперт по российской нефти Крейг Кеннеди указал, что спустя несколько недель после продажи многие корабли «оказываются в России».

По мнению аналитиков и брокеров, закупка кораблей для «теневого флота» снизит воздействие западных санкций, но не устранит проблемы для Москвы в экспорте нефти.

В Rystad уверены, что России будет не хватать 60–70 танкеров, а экспорт по морю снизится на примерно 200 тыс. баррелей в сутки. «России нужно более 240 танкеров, чтобы поддерживать текущие экспортные потоки», — заявил аналитик Rystad Виктор Курилов.