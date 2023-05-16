Доходы России от нефтеэкспорта выросли в апреле на $1,7 млрд. к марту

Экспорт нефти и нефтепродуктов из России достиг пика после начала конфликта на Украине - 8,3 млн баррелей в сутки, при этом страна не достигла обещанного сокращения добычи на 500 тыс. б/с в полном объеме, сообщает Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем ежемесячном отчете.

РФ объявила, что добровольно снизит производство нефти на 500 тыс. б/с в марте к февралю, затем эта мера была продлена до июля, затем - до конца года.

Доходы страны от нефтеэкспорта выросли на $1,7 млрд в апреле к марту - до $15 млрд, но были на 27% ниже, чем год назад, а налоговые поступления от нефтегазового сектора снизились на 64% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Так, отгрузки сырой нефти выросли на 250 тыс. б/с - до 5,2 млн б/с, достигнув самого высокого уровня с мая 2022 года, а экспорт нефтепродуктов сократился примерно на 200 тыс. б/с - до 3 млн б/с.

Если в 2021 году Индия покупала лишь 0,1 млн б/с российской нефти, в 2022 году - 0,9 млн б/с, то уже в апреле 2023 года - 2,2 млн б/с, что на 100 тыс. б/с меньше, чем в марте. Индия увеличила свои закупки за последние два месяца (в феврале - 1,9 млн б/с), приобретя больше нефти сорта ESPO, а также других сортов. Китай в 2021 году закупил 1,6 млн б/с российской нефти, а в апреле 2023 года - 2,3 млн б/с, на 200 тыс. б/с больше, чем в марте.

ЕС получал в апреле 400 тыс. б/с российской нефти, в основном по трубопроводу в Венгрию и Словакию и по морю в Болгарию. Мьянма импортировала около 70 тыс. б/с за последние несколько месяцев впервые с 2021 года для дальнейшей отправки в Китай по трубопроводу, подсчитали в агентстве.

Экспорт нефтепродуктов был более разнообразен, отмечает МЭА. Турция, Китай и Индия являются основными покупателями, получая около 430 тыс. б/с, 220 тыс. б/с и 180 тыс. б/с соответственно. Остальные грузы были разбросаны по Ближнему Востоку, Южной Америке, Африке и Юго-Восточной Азии. Выделяются ОАЭ и Саудовская Аравия, импортирующие 175 и 140 тыс. б/с соответственно, тогда как Бразилия импортирует 160 тыс. б/с. Тунис и Египет, новые покупатели российских баррелей, теперь импортируют более 50 тыс. б/с каждый, в основном газойль. В Юго-Восточной Азии Сингапур потреблял 170 тыс. б/с, а Малайзия - более 80 тыс. б/с, в основном нафту.

Общий объем импорта нефтепродуктов в Европу, который временно сократился после введения price cap, увеличился. "По нашим оценкам, импорт газойля в апреле восстановился до уровней, сопоставимых с теми, которые были шесть месяцев назад. Однако влияние эмбарго ЕС на нефтепродукты привело к падению импорта газойля из России на 520 тыс. б/с за тот же период, практически до нуля. Это снижение было в основном компенсировано увеличением объемов поставок с Ближнего Востока, Азии и Турции", - говорится в отчете.

Предполагаемая выручка от российского нефтеэкспорта выросла на $1,7 млрд - до $15 млрд в апреле, так как увеличение объемов и более узкий спред скидки на нефть марки Urals привели к увеличению доходов от сырой нефти на $1,4 млрд - до $9,6 млрд. В результате общая выручка от экспорта была на 27% ниже, чем год назад, по сравнению с мартовским сокращением на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.