Лукашенко: Меркель казалась такой же мелкой и мерзкой как и все лидеры Европы

Лукашенко назвал мерзкими заявления экс-канцлера Германии Ангелы Меркель насчет мирных переговоров в Минске и заключенных несколько лет назад Минских соглашений по урегулированию ситуации в Украине.

"Должен вам сказать, я Владимиру Владимировичу свою точку зрения насчет этого высказал. Если это так было бы, как она говорит, это отвратительно. Но это не так. И то, как есть на самом деле, это не просто отвратительно - это мерзко. Меркель… Я тоже этого не ожидал. И (Путин) об этом сказал: он не ожидал такого выпада от Ангелы Меркель. Она поступила мелко, мерзко. Она хочет быть в тренде. Минские соглашения и позиция Меркель, как и других, в том числе и Порошенко, были тогда очень серьезны. Представляете, после минских заседаний весь мир говорил о том, что наконец-то сделали шаг и подписали эти соглашения. Прекратилась война, перестали гибнуть люди. Все это позитивно оценивали", - сказал Лукашенко.

"Сегодня на том фоне разговаривать о том, что они с Порошенко, этот Олланд, которого она за руку водила на моих глазах… Они, якобы, провели тайную операцию, обманули всех, прежде всего Россию, Путина, и всех в мире; дали паузу, возможность украинскую армию подготовить к этой войне… Если бы это было так, это слишком просто. Вот обманули, подготовились к войне и воюют сейчас. Ну, если этот так (это не так), чего тогда выть и стенать, что идет война? Вы к ней готовились", - возмутился он.

Лукашенко заявил, что в 2021-2022 годах с Донбасса должна была начаться война против России: "Мы точно знаем, в ближайшее время, я Путину сказал, мы обнародуем эти факты, как они должны были после 2020 года - мятежа в Беларуси, если сложится ситуация и выйдут на границу Смоленской области с войсками НАТО, захватят у нас власть, начать войну против России с Донбасса".

"Оттуда должна была начаться война в 2021-м, может 2022 году. Россия сработала на опережение. Поэтому не надо Россию упрекать в силу заявлений Порошенко, Меркель. Лживых заявлений, что Россия начала войну. Они - Меркель и Порошенко - хотят показать свою значимость. Что украинская армия, смотрите - воюет, сопротивляется одной из сильнейших армий мира потому, что "мы обманули тогда в Минске всех, и мир весь обманули, и Россию, и так далее". Мелко и мерзко. Не похоже на Меркель. Неправда, что они это делали для того, чтобы обмануть. Все было серьезно", - сказал он, утверждая, что в случае выполнения минских соглашений никакой войны бы не было.

«Уже бы вот к этому времени, если бы пошли тем путем, что предлагал Путин, и договор был заключен, сегодня, кроме Крыма, Украина была бы целостной. Никакой бы войны не было. Я как-то говорил, что Путин в последний раз передал Порошенко, что помогут то, что разрушено, восстановить. А разрушения были минимальные. Но они на это не пошли. Они готовились к войне. Но тогда так никто не думал, как сегодня говорят Меркель и Порошенко", - продолжил Лукашенко.

"Если обманывали и готовились к войне, это отвратительно. А то, что говорит сегодня Меркель, вторя Порошенко - это мерзко. Это тренд. И они хотят в нем быть. Второе - Меркель не хочет, чтобы ее сегодня на фоне событий в Украине обвиняли: "Ну, ты там, ты же ездила с Олландом, представляла Европу, и ты толкала Украину не туда, куда надо!" Она начинает оправдываться. Еще раз подчеркиваю: мерзко и недостойно. Лучше сидела бы и не вылазила. Этим самым она перечеркнула все то, что она делала и для Германии, и для Европейского союза. А мы к ней относились серьезно. И Россия к ней относилась серьезно. Но, как видите, ошиблись. Она оказалась такой же мелкой, как сегодняшние все лидеры Европы"…