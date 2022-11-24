Лукашенко: Народ Украины заставит сытого Зеленского начать переговоры

Народ Украины в скором времени вынудит сытого и накормленного президента Владимира Зеленского сесть за стол переговоров, заявил в минувшую среду Лукашенко.

"Зеленскому проще, он сыт, он накормлен, он, наверно, не страдает без электричества и прочего. И то, что конфликт, война у него на территории, посмотрите через год-два, народ его будет обвинять: "Почему ты сделал так, что война эта началась? Здесь вопрос не в том, кто прав, кто виноват. Почему здесь у тебя идет война? Поэтому вот эта вот ситуация будет толкать руководство Украины, если они вменяемы, к тому, чтобы сесть за стол переговоров", - сказал Лукашенко в эфире российского телеканала "Звезда".