Лукашенко вновь пробуется на роль переговорщика с Украиной

Лукашенко на встрече с главой МИД РФ Лавровым в Минске в очередной раз предложил свои услуги в организации переговоров с Украиной.

"… при любых контактах, которые у нас случаются с Западом, другими, мы говорим о том, что Россия никогда не была против мира. Пожалуйста, давайте будем договариваться. Мы готовы в этом участвовать. Вы в этом не должны сомневаться. Если что-то надо с нашей стороны и мы можем сделать, вы хорошо знаете, что мы можем сделать, скажите прямо, мы будем работать вместе, рука об руку. Мы не будем тут вилять, крутить чего-то", - заявил Лукашенко.

Он также поделился ощущением приятного удивления действиями Украины.

"Вы знаете замыслы наших западных соседей. Не только Украины. Они пытаются и Украину использовать против Беларуси. Но что меня поражает и приятно удивляет - Украина пока держится. Она на провокации против Беларуси не идет. Хотя ее активно подталкивают наши западные соседи. Тоже знаете кто. Поэтому приходится выдержать это время. Но то, что мы выдержим, прошедший 2022 год это показал. Тут мы с вами одинаковой позиции придерживаемся. Словом, есть о чем поговорить», - резюмировал Лукашенко.