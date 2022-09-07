Арестович пообещал Тихановской не бомбить Беларусь

Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович заверил Светлану Тихановскую в том, что ни один украинский снаряд не упадёт на территорию Беларуси.

Встреча Тихановской и Арестовича состоялась в Вильнюсе, куда Арестович приехал для участия в мероприятиях по случае 508-й годовщины битвы под Оршей, сообщает пресс-служба Тихановской.

В ходе разговора Арестович отметил, что «ошибкой будет представлять белорусов людьми, не способными на сопротивление», что хорошо понимает ситуацию в Беларуси, и выделил роль подпольного сопротивления.

Он подчеркнул, что украинцы не ставят знак равенства между действиями Лукашенко и населения страны.

«Алексей Арестович заверил Светлану Тихановскую, что ни один украинский снаряд не упадёт на беларусскую территорию», - также говорится в сообщении.

Отмечается, что «политики обсудили роль представителя по делам беларусов в Украине, который будет защищать интересы беларусов в правительстве, и синхронизацию повестки двух стран, чтобы свободная Украина и демократическая Беларусь говорили в один голос».