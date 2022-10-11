Тихановская предложила Зеленскому установить дипотношения с своим кабинетом

Светлана Тихановская предложила Украине установить дипломатические отношения с ее Объединенным переходным кабинетом.

"Объединенный переходный кабинет готов к сотрудничеству с Украиной и установлению дипломатических и политических отношений. Мы готовы действовать вместе с Украиной, потому что без свободной Украины не может быть свободной Беларуси и Европы", - сказала Тихановская в обращении к президенту Владимиру Зеленскому.

По сути, она предложила Украине "создать альянс с демократической Беларусью, вести борьбу вместе и поддерживать белорусское сопротивление", сообщают украинские медиа.

"Верю, что Россия потерпит поражение, а Украина восстановит свою территориальную целостность и защитит свою независимость. Все это время белорусы будут с народом Украины", - сказала Тихановская.