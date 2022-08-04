Польша вызвала временного поверенного Беларуси из-за приговора Славниковой

Министерство иностранных дел Польши вызвало временного поверенного Беларуси Александра Чесновского в связи с приговором за "экстремизм" журналисту TVP Ирине Славниковой.

Как сообщалось, Славникову осудили на 5 лет лишения свободы.

"Ирина Слауникова не только сотрудница польского телевидения, но и одна из тех журналисток, которые борются за мир и верховенство права в Беларуси", - отметил спикер.

Он добавил, что, кроме этого, МИД поднимет вопрос о дальнейшем преследовании в Беларуси активистов Союза поляков, в частности Анджея Почобута, и последних случаях разрушения захоронений польских солдат на территории Беларуси.

Премьер Польши Матеуш Моравецкий назвал приговор журналистке "абсолютным скандалом".