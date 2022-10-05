Тихановская обсудила с руководством Польши санкции и трибунал

Светлана Тихановская 5 октября провела в Варшаве переговоры с президентом и премьером Польши, входе которых обсуждалась ситуация в Беларуси и регионе.

На встрече в Варшаве польский президент Анджей Дуда выразил поддержку Светлане Тихановской и всему белорусскому демократическому движению. В свою очередь Тихановская поблагодарила польское руководство за изменения в законодательстве, которые упрощают легализацию белорусов в Польше.

Обсуждалась критическая ситуацию с политзаключенными в Беларуси, итоги Генеральной ассамблеи ООН, риск участия белорусских военных в войне против Украины и возможность мероприятий в формате Люблинского четырехугольника — Польша, Литва, Украина и Беларусь.

Тихановская предложила Дуде провести в начале декабря несколько встреч на высоком уровне.

Встреча с премьер Польши Матеушем Моравецким прошла при участии представителей Объединенного переходного кабинета — Алины Ковшик, Татьяны Зарецкой, Александра Азарова и Павла Латушко.

В ходе встречи обсуждались вопросы запуска международного трибунала и следствия в отношении лиц, ответственных за политическое преследование белорусов, а также усиления санкционного давления с целью запуска демократических перемен, освобождения политзаключенных и территории Беларуси от российских войск.