Росатом отчитался о завершении подготовки техперсонала для Белорусской АЭС

Росатом сообщил о завершении подготовки эксплуатационного персонала Белорусской АЭС, которая проводилась с 2015 года на базе Технической академии (ТА) корпорации.

«Программа подготовки кадров для атомной отрасли Беларуси была выстроена параллельно со строительством атомной станции», - отмечается в сообщении пресс-службы Технической академии.

"За годы реализации проекта по подготовке персонала Белорусской АЭС обучение прошел 621 специалист, 261 специалист прошел стажировку на российских АЭС, 284 специалиста прошли специализированное обучение. Было организовано в общей сложности 41 286 часов теоретического обучения, 24 948 часов стажировок на российских АЭС, 11 508 часов практики и работы на специализированных тренажерах", - говорится в сообщении.

В процессе организации обучения были разработаны 32 методических документа, 45 программ подготовки на должность, 19 учебных курсов, включая тренажерные курсы и ряд других учебных материалов.

Как отмечается в сообщении пресс-службы, в 2021 году ТА Росатома организовала также научные визиты для белорусских специалистов в рамках соглашения между Росатомом и МАГАТЭ о внебюджетном взносе в развитие инфраструктуры атомной энергетики стран-новичков. В ноябре представители белорусской атомной отрасли ознакомились с различными аспектами в области неразрушающего контроля, а также аварийной готовности и реагирования. Помимо лекционных занятий, программы визитов включали технические туры на площадки Научно-исследовательского института интроскопии и АО "Аварийно-технический центр Росатома".