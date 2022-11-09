Экс-главу Нацбанка Украины объявили в международный розыск

Экс-главу Национального банка объявили в международный розыск по делу о хищении в Укргазбанке. Об этом сообщила в комментарии Укринформу пресс-секретарь Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк.

"Бывшего главу Национального банка объявили в международный розыск по делу хищений в Укргазбанке",– сказала она.

Как сообщалось, 24 октября Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск трех должностных лиц АБ "Укргазбанк", по версии следствия, причастных к хищению более 200 млн грн.

Среди фигурантов дела – экс-руководитель Нацбанка Кирилл Шевченко.

НАБУ 6 октября сообщило о подозрении бывшему главе Нацбанка Кириллу Шевченко.

Шевченко инкриминировали налаживание схемы на протяжении 2014-2020 годов в должности главы государственного АБ "Укргазбанк", которая привела к убыткам в сумме более 206 млн грн. В целом по делу сообщили о подозрении пяти лицам, среди которых бывшие и действующие чиновники банковских учреждений.

В ходе следствия было установлено, что руководство Укргазбанка, владея информацией о заключенных с крупными клиентами договорах банковского обслуживания, использовало ее для хищения денежных средств.

С этой целью должностные лица банка, по версии следствия, обеспечили заключение фиктивных договоров с физическими и юридическими лицами, которые были якобы "агентами" банка и привлекли к нему крупных клиентов. За "агентские услуги" банк ежемесячно незаконно выплачивал "вознаграждение" этим лицам.

Правоохранители выяснили, что в течение 2014-2020 годов по этой схеме 52 фиктивным агентам безосновательно перечислены денежные средства государственного банка в сумме более 206 млн грн.