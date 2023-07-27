Нацбанк Украины снизил учетную ставку до 22%

Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку с 25% до 22%. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Стремительное замедление инфляции и устойчивая ситуация на валютном рынке позволяют начало цикла снижения учетной ставки, говорится в сообщении.

Учитывая улучшение инфляционных ожиданий и прогноз дальнейшего замедления инфляции, текущее и прогнозируемое снижение ставки согласуется с сохранением привлекательности гривневых сбережений.

Это важный элемент обеспечения курсовой устойчивости при смягчении валютных ограничений и перехода к большей гибкости обменного курса.

Снижение учетной ставки на фоне сохранения макрофинансовой стабильности поддержит восстановление экономики, считают в НБУ.

Учитывая снижение учетной ставки, правление НБУ также снизило ставку по депозитным сертификатам овернайт на 2 п.п. до 18%, а по кредитам рефинансирования на 3 п.п. до 24%. Ставка по трехмесячным депозитным сертификатам и дальше будет равна учетной ставке, то есть 22%.

В Нацбанке добавили, что обновленный макропрогноз предусматривает дальнейшее снижение учетной ставки: это будет происходить постепенно, чтобы не повредить тенденции устойчивого снижения инфляции и устойчивости валютного рынка.