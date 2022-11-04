Последнее обновление: 04.11.2022 15:01

Лукашенко сказал, что 1200 раз обещал не посылать войска в Украину

Лукашенко, посещая в пятницу БНБК, заверил, что у него нет планов отправлять белорусских военнослужащих на войну в Украину.

"Сегодня кричат: "Лукашенко хочет послать в Украину своих военнослужащих!" Уже тысячу двести раз говорил, что у меня таких планов нет", - сказал Лукашенко.

По его словам, «как раз таки беглые и посылают на смерть белорусов».

«Это тоже чьи-то дети. Но жаловаться некому. Я вас туда как президент не посылал. Нам там в Украине делать нечего. И посылать воевать туда людей нам нет необходимости. Почему меня в этом обвиняют? Потому что сами туда посылают этих ребят", - заключил Лукашенко.

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