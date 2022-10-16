Минобороны РБ осуществляет ротацию состава подразделений вдоль госграницы

Минобороны РБ сообщило о ротации состава подразделений, которые «продолжают выполнять задачи по усилению охраны государственной границы».

«В настоящее время реализуется комплекс мероприятий по ротации подразделений», - говорится в сообщении ведомства, но не уточняется, идет ли речь о всей госгранице Беларуси или о границе с конкретным государством.

«Основная цель мероприятий по усилению государственной границы - обеспечение безопасности граждан Республики Беларусь, пресечение нарушения государственной границы, исключение каналов поставки оружия и боеприпасов», – утверждается в сообщении.

«С целью недопущения диверсий и провокаций под охрану взяты мосты, переезды, железнодорожные пути, оборудованы позиции для стрельбы из стрелкового оружия и военной техники», - отметили в Минобороны.

Подчеркивается, что задачи по усилению госграницы «выполняются с участием территориальных органов МВД и Государственного пограничного комитета».