Министр обороны РБ: Войска переведены на усиленный режим боевого дежурства

Министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Виктор Хренин в ходе информирования рассказал работникам ОАО «Гродно Азот» о принимаемых военным руководством Беларуси мерах по стратегическому сдерживанию и реализации эффективной военной политики, позволяющей противостоять современным военным угрозам:

Белорусская армия переведена на усиленный режим боевого дежурства, сообщил сегодня министр обороны РБ Виктор Хренин, читая политинформацию работкам ОАО «Гродно-Азот».

«Уже сегодня войска и силы выполняют задачи боевого дежурства в усиленном режиме. Постоянно ведется разведка во всех ее видах. Организован обмен разведывательной информацией с нашими союзниками», - заявил Хренин.

«Осуществляется охрана и защита Государственной границы нашей страны. Предусмотрены меры по пресечению военных провокаций в приграничном пространстве. Войска и силы на ротационной основе выполняют соответствующие задачи на южных рубежах нашей страны. Мы также готовы реагировать на возможные провокации на Западном и Северо-западном направлениях», - утверждает министр обороны.

Он также сообщил, что «региональная группировка войск и сил РБ и РФ приступила к развертыванию и выполнению задач по вооруженной защите Союзного государства».