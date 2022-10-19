Последнее обновление: 19.10.2022 18:15

Российская авиация патрулирует границу Беларуси

Минобороны Беларуси сообщила, что входящая в региональную группировку войск российская авиация патрулирует границу Беларуси.

«В эти минуты российская авиационная составляющая региональной группировки войск (сил) осуществляет плановое патрулирование воздушных границ Союзного государства», - говорится в сообщении.

Сообщение Минобороны было опубликовано после того, как в сетях появилась информация о воздушной тревоге во всех регионах Украины и возможных пусках ракет из акватории Каспийского моря и территории Беларуси.

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