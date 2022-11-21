Последнее обновление: 21.11.2022 09:09

Госпогранкомитет РБ сообщил о вторжении украинского военного на территорию РБ

Госпогранкомитет РБ в минувшее воскресенье сообщил, что человек с автоматом в руках вторгся на территорию Беларуси с территории Украины, заявив об очередной провокации с украинской стороны.

«Инцидент произошел 19 ноября, около 16.00. Видеокамера в железнодорожном пункте пропуска Словечно (с украинской стороны – Выступовичи) зафиксировала движение на территории Украины вооруженного человека в направлении границы. Впоследствии он незаконно пересек границу, проходящую по центру железнодорожного моста, и зашел на территорию Беларуси», - сказано в сообщении Госпогранкомитета.

Ведомство также опубликовало видео, на котором можно увидеть, как человек с автоматом пересек виртуальную середину моста буквально на пару метров.

«Находясь на белорусской территории, украинский военнослужащий осуществлял фото- и видеосъемку местности, а также искал или устанавливал что-то в снегу», - говорится в сообщении.

В ведомстве допустили «вооруженное боестолкновение» между белорусскими и украинскими пограничниками.

«Низкая дисциплина находящихся вблизи границы украинских сил территориальной обороны и иных военизированных формирований создает провокационные ситуации на границе, которые могут привести к вооруженному боестолкновению», - пишет ГПК.

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