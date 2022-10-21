Последнее обновление: 21.10.2022 13:53

Лукашенко: СБУ запросила встречу с белорусскими коллегами

Служба безопасности Украины запросила встречу с белорусскими коллегами, заявил сегодня Лукашенко на общевойсковом полигоне Обуз-Лесновский в Брестской области.

"Должен приоткрыть секрет, инсайд: это же СБУ два дня назад попросила о встрече наших специалистов. Я говорю: хорошо, давайте встречаться, какие вопросы", - сказал Александр Лукашенко.

Комментируя сообщения о том, что он объявлен СБУ в розыск, Лукашенко сказал: "А чего меня объявлять? Я здесь. Пускай приезжают, если хотят".

В СБУ опровергли информацию о розыске Лукашенко.

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