Сотрудник стадиона в Минске украл радионаушники на 280 тыс. рублей

Сотрудники ОБЭП Ленинского РУВД Минска задержали 23-летнего звукоинженера столичного стадиона по подозрению в хищении радионаушников на сумму более 100 тыс. долларов.

«…для комментаторской комнаты спортивного учреждения были закуплены дорогостоящие радионаушники. Фигурант имел доступ к помещению, где они хранились, и за несколько раз вынес оттуда 302 коробки с гарнитурами общей стоимостью не менее 280 тысяч рублей. Похищенную технику он продал через онлайн-площадку жителю Москвы, который перечислил белорусу около 12 тысяч долларов», - говорится в сообщении МВД РБ.