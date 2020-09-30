Власти Беларуси злоупотребляют печатным станком под зонтиком «ДСП»

Августовская девальвация белорусского рубля на 8-10% может оказаться не только следствием протестного спроса на иностранную валюту через скупку и вывод валютных депозитов, но и непубличных действий властей страны, допустивших запуск покрывшегося пылью печатного станка.

Так, летом 2020 года были подписаны как минимум два постановления Совмина о кредитовании предприятий реального сектора экономики под гарантии правительства.

В частности, постановлением №346 ДСП от 17 июня 2020 года предусматривалось предоставить предприятиям кредиты на 145 млн рублей на заработную плату и обеспечение текущей производственной деятельности.

Принятое 13 августа 2020 года постановление №478-ДСП предусматривало выделение предприятиям кредиты на сумму 805,4 млн рублей на обеспечение текущей производственной деятельности в соответствии с заключенными либо планируемыми к заключению экспортными контрактами. Кстати, лимит таких гарантий установлен на уровне 1,2 млрд. рублей.

О постановлениях сообщил телеграм-канала «Эканомiка», указав в качестве источника информации своих читателей. Этот же канал, опять же со ссылкой на читателей, сегодня сообщил о том, что принятый 8 сентября указ №339-ДСП предусматривает предоставление проблемным предприятиям «многомиллионных» кредитов по ставке 2,75% годовых.

Кроме того, в рамках принятого еще в апреле, на фоне пандемии коронавируса, постановления Нацбанк РБ, начиная с 30 июня, в целях рефинансирования предоставил банкам кредиты (на срок от 3-х до 6 месяцев) на сумму 1,123 млрд. рублей по ставке рефинансирования (7,75% годовых).

Еще одним аргументом в поддержку предположения может выступать облигационная схема БЕЛАЗа. СМИ писали том, что БЕЛАЗ привлекает $100 млн. через закрытую продажу своих якобы валютных облигаций со сроком обращения 3 года четырем белорусским банкам: Беларусбанку, Белгагропромбанку, БПС-Сбербанку и БелВЭБ. Доходность по облигациям установлена на уровне 7% годовых.

Но, согласно проспекту эмиссии, привлекаются не доллары, а белорусские рубли. Оплата за облигации, как и выплата процентов, и погашение бумаг осуществляются в белорусских рублях. То есть, БЕЛАЗ привлек примерно 260 млн. белорусских рублей по ставке 7% годовых, которая может еще и снизиться в случае укрепления белорусского рубля (это вряд ли), в момент жесточайшего дефицита рублевой ликвидности на рынке и ставках свыше 30% годовых (по кредитам).

Понятно, что БЕЛАЗу с его семимесячными складскими запасами больше нужны рубли для оплаты расходов и заработной платы. Но по сути речь идет о рублевой эмиссии на сумму 260 млн. рублей под залог валютных обязательств производителя карьерной техники.

Таким образом, только по трем перечисленным схемам власти в промежуток 2,5 месяца вбросили на рынок примерно 2,3 млрд. рублей или примерно $900 млн.