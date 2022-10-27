Последнее обновление: 27.10.2022 17:30

В январе-сентябре рост прямых иностранных инвестиций в Китай составил 15,6%

Объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ, FDI) в экономику материкового Китая в январе-сентябре увеличился на 15,6% относительно аналогичного периода прошлого года и составил 1 трлн 3,76 млрд юаней. Об этом свидетельствуют данные Министерства торговли страны.

В долларовом выражении показатель подскочил на 18,9% и достиг $155,3 млрд.

Приток иностранных инвестиций в сферу услуг вырос на 6,7% в местной валюте, в высокотехнологичные отрасли - на 32,3%, пишет агентство "Синьхуа".

Между тем общий объем прямых нефинансовых инвестиций КНР за рубежом за три квартала текущего года составил 567,19 млрд юаней, увеличившись на 8,5% в годовом выражении.

В долларовом выражении данный показатель повысился на 6,3% - до $85,85 млрд.

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