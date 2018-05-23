Последнее обновление: 23.05.2018 17:56

Китай в конце июня упростит регистрацию компаний с участием иностранных инвестиций

Китай предпринимает меры по существенному упрощению регистрации предприятий с участием иностранных инвестиций в целях увеличения притока зарубежных средств в страну.

Согласно требованиям Госсовета КНР, с 30 июня вступят в силу нововведения, которые позволят бесплатно регистрировать предприятия. Для этого необходимо будет просто заполнить бланк единой формы на сайте местного органа рыночного контроля, без необходимости оформления бумажных документов и личного присутствия на месте регистрации, сообщает агентство "Синьхуа".

Для введения новой политики местные власти выработали планы действий и активизировали техническую подготовку, сообщил замминистра торговли КНР Ван Шоувэнь.

По его словам, с прошлого года Пекин начал в пробном порядке вводить новую политику, в соответствии с которой были оформлены более 600 предприятий. Благодаря этому расходы на регистрацию заметно сократились.

По данным Минторга, в январе-апреле этого года в стране было зарегистрировано 19,002 тыс. новых предприятий с участием иностранного капитала, что на 95,4% превышает показатель за аналогичный период годом ранее.

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