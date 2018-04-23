Последнее обновление: 23.04.2018 15:27

Прямые нефинансовые инвестиции Китая за рубежом выросли в первом квартале на 24%

Прямые инвестиции Китая в нефинансовый сектор за рубежом в первом квартале увеличились на 24,1% относительно того же периода прошлого года и составили $25,5 млрд, сообщило министерство торговли страны.

Китайские инвесторы вложили средства в 2023 компаний в 140 странах и регионах мира.

В том числе $3,61 млрд было инвестировано в государствах, расположенных вдоль "Пояса и пути". Данный показатель вырос на 22,4% относительно января-марта 2017 года, сообщает агентство "Синьхуа".

Основной поток инвестиций был направлен в такие сектора, как лизинговые услуги, горнодобывающая и обрабатывающая промышленности, ИТ-услуги.

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