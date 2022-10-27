МИД РФ выдал фото из Словении 10-летней давности за подготовку Украиной "грязной бомбы"

Министерство иностранных дел России использовало фотографии словенских правительственных презентаций, заявляя о намерении Украины создать "грязную бомбу".

На сообщение МИД РФ в Twitter обратило внимание правительство Словении, которое в ответ написало, что одна из фотографий принадлежит Словенскому агентству по радиоактивным отходам (ARAO) и она была сделана в 2010 году.

Изображение использовалось в лекциях специалистов и информационных материалах и были доступны для широкой общественности.

На фото изображены предметы, завернутые в полиэтиленовые пакеты с символом радиоактивности и надписью "radioaktivno", что в переводе со словенского означает "радиоактивный".

По сообщению Любляны, речь идет о детекторах дыма, которые находятся в общем пользовании. "Они действительно содержат радиоактивный источник, но ни один из тех, что перечислены в таблице под фотографией", - сказано в сообщении.

Ионизационные детекторы дыма (I-детекторы) содержат слабо радиоактивные вещества, поэтому они подлежат утилизации как ядерные отходы.