Последнее обновление: 15.12.2022 12:04

Путин в последний момент лично отменил ежегодную пресс-конференцию

Решение об отмене ежегодной пресс-конференции Путина в начале этой недели было принято буквально в последнюю минуту, пишет Moscow Times.

Отменил ее лично Путин "в самый последний момент", ссылается издание на кремлевских и правительственных чиновников. В Кремле опасались, что Украина может устроить крупную атаку в преддверии мероприятия.

"Никто не может дать "стопроцентную гарантию" того, что такой атаки не произойдет. Президент знал об этом, и это был сильный аргумент против проведения пресс-конференции", - цитирует издание одного из своих анонимов.

"Последней каплей для Путина стало отсутствие железных гарантий и уверенности в том, что спецслужбы будут способны пресечь любые попытки новых диверсий хотя бы до того, как состоится пресс-конференция", - утверждает издание.

Похожие выводы делают аналитики американского Института изучения войны (ISW), по мнению которых Путин отменил свою ежегодную пресс-конференцию, вероятно, чтобы избежать ответов на вопросы о военных неудачах России в Украине, не прибегая к чрезмерно явному манипулированию вопросами и вопросами.

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