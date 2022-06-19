Рогозин обвинил Boeing и SpaceX в передаче данных для наведения ракет ВСУ

Частные компании из США собирают данные для наведения ракет и передают их Вооруженным силам Украины, заявил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

По его словам, космическую инфраструктуру и сервисы США, в том числе ведущих операторов, которые создают алгоритмы для получения бесшовных высокодетальных снимков Земли, использует Пентагон. К своей военной орбитальной группировке ведомство подключает и все частные американские компании, передает РБК.

«И Lockheed Martin, и Boeing, и другие компании, тоже частные, как и Space X <…> сегодня все они подключены для решения одной конкретной задачи — обеспечить сбор информации в режиме реального времени <...>, чтобы обеспечить возможность для вооруженных сил Украины пользоваться облаком данных для целеуказаний для наведения своих баллистических ракет или работы ракетной системы залпового огня», — сказал глава «Роскосмоса».

Вместе с другими компаниями Рогозин назвал и глобальную спутниковую систему Starlink компании SpaceX. По его версии, компания ввезла на Украину абонентское оборудование по задаче Пентагона, а затем распределила «тарелки» по подразделениям ВСУ или нацбатальонам. Он заявил, что оборудование принимает сигнал, обеспечивает широкополосный доступ в интернет и управляет беспилотными системами и действиями подразделений в зонах без покрытия сотовой связи.

«Мы видим, куда мир западной космонавтики двигается, а он идет к войне», — заявил Рогозин. При этом он заметил, что российские спутники также могут наблюдать за территорией Украины через научный центр оперативного мониторинга Земли.