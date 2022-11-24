Госдума РФ приняла закон о запрете "пропаганды" ЛГБТ

Госдума РФ приняла в третьем и окончательном чтении закон о запрете "пропаганды" ЛГБТ, педофилии и смены пола в рекламе, книгах, кино и СМИ.

"Решение позволит защитить наших детей, будущее страны от тьмы, распространяемой США и европейскими государствами. У нас - свои традиции и ценности", - написал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Больше всего законопроект критиковали в российской книжной индустрии, которая сильно пострадает от новых ограничений, пишет BBC.

Согласно закону, в России будут запрещены к продаже любые информационные продукты, содержащие в себе "пропаганду" ЛГБТ-тем. Однако четкого определения "гей-пропаганде" депутаты так и не дали.