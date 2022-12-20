Россия вводит штрафы и аресты за «неправильные» карты

Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о штрафах или аресте до 15 суток за распространение карт, оспаривающих территориальную целостность России в границах, признанных российскими властями.

То есть, например, без Крыма, аннексию которого не признает большая часть стран мира.

Депутаты внесли поправки в два документа – в закон "О противодействии экстремистской деятельности" и в Кодекс об административных правонарушениях, где есть статья "Производство и распространение экстремистских материалов", передает BBC.

В законе они прописали, что экстремистским материалом нужно считать и "картографические и иные документы и изображения, оспаривающие территориальную целостность России". А в КоАП - наказания за это: гражданам до 3 тысяч рублей штрафа или арест 15 суток, должностным лицам - до 5 тысяч рублей, юридическим лицам - до 1 млн рублей.

Авторы поправок заявляли, что в последнее время распространяются карты и другие изображения, где оспаривается территориальная принадлежность Крыма, Курильских островов и других территорий России.

Запрет и наказания коснутся карт и изображений, предназначенных для распространения либо публичного демонстрирования. Авторы считают такие материалы "скрытой формой пропаганды, проводимой, как правило, из-за рубежа, в целях формирования у российской и мировой общественности искаженных представлений о государственной границе России".