Последнее обновление: 18.09.2022 13:44

Кремль отказался комментировать антивоенное выступление Пугачевой

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отказался комментировать заявление Аллы Пугачевой, в котором она заступилась за своего мужа Максима Галкина, объявленного "иностранным агентом", и допустила высказывания, которые сложно не считать антивоенными в условиях военной цензуры в России.

"Я не буду комментировать никак эту тему", - заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос, считают ли в Кремле мнение Пугачевой по этому поводу авторитетным, передает Интерфакс. На вопрос, нужно ли принимать какие-то меры в ответ на такое заявление, он ответил: "Я не думаю, что это вопрос, который относится к Кремлю".

Пугачева накануне написала: "Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан".

Ранее по теме


<Август 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Сентябрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование