Совмин Беларуси принял постановление о порядке лицензирования образовательных услуг

Совмин Беларуси принял постановление в развитие закона о лицензировании образовательных услуг в сфере дошкольного и общего среднего образования

Документом утверждены порядок формирования и ведения реестра лицензий на оказание услуг в сфере дошкольного и общего среднего образования, в том числе состав включаемых в него сведений и механизм предоставления этих сведений заинтересованным лицам, сообщает пресс-служба правительства.

Также утвержден порядок перевода обучающихся в другое учреждение образования в случае отказа в выдаче лицензии на оказание услуг в сфере дошкольного и общего среднего образования.

Кроме того, определен перечень документов, необходимых для принятия решений по вопросам лицензирования услуг в сфере дошкольного и общего среднего образования, представляемых соискателем лицензии, лицензиатом.