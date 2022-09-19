Лукашенко ввел лицензирование в сфере образования со «вчерашнего дня»

Лукашенко поручил ввести лицензирование в образовании, упомянул об инциденте, когда ученик одной из частных школ выстрелил из пистолета в девочку и повредил ей глаз.

"Не какой-то там травматический, как они пишут, пистолет. Это был детский пистолет с резиновыми так называемыми шариками этими. Он попал девочке в глаз. Она была в очках. Разбил стекло и повредил глаз. Из этого сделали чрезвычайщину. Я поручил разобраться", - сообщил Лукашенко на встрече с Госсекретарем Совбеза Александром Вольфовичем.

Однако, по его словам, основная причина возврата лицензирования вызвана не столько инцидентом, сколько неправильными политическим взглядами руководства частной школы.

"Начали разбираться, а там руководство школы, это по первой информации, они же на дух не воспринимают белорусское государство. Это что, там муть какая-то, какая-то клоака образовалась антигосударственная? Ну, 26 детей. Ну что это за школа?! Поэтому я поручил немедленно ввести лицензирование со вчерашнего дня. Народное образование, школы, вузы - это не та сфера, где мы шутить должны", - заявил Лукашенко.

"Оказывается, в этой школе аж 26 учеников. По-моему, так мне Министр внутренних дел доложил. Частная школа. Откуда, какая, что это за школа - 26 учеников. Начали разбираться - она зарегистрирована на территории частного какого-то предприятия, которое ни черта не делает по уставу. Наверное, ждут, чтобы эту земельку прикарманить и построить там жилье. А место удобное. Потом продать можно хорошо. В общем, есть вопросы. Поэтому надо зачистить все до невозможности в системе образования. Зачем мы издеваемся над этими детьми?!" – резюмировал он.