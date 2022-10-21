Байден обеспокоен будущим поддержки Украины в случае победы трампистов в Конгрессе

Президент США Джо Байден сказал, что обеспокоен по поводу того, как США дальше будут поддерживать Украину, в случае победы республиканцев, в частности крыла трампистов, на выборах в Палату представителей.

"Да, я обеспокоен этим - потому что они говорят, что сократят ее (помощь)", - ответил Джо Байден, передает CNN.

"Они сказали, что если победят, то вряд ли будут поддерживать продолжение финансирования для Украины, войны Украины с Россией. Эти ребята не понимают, что это гораздо более широкий вопрос, чем об Украине - это о Восточной Европе, это о НАТО. Это все реально, это будет иметь серьезные последствия. Они не понимают внешней политики США... Они не понимают, что то, как поступает Америка, определит, как поступает весь мир. На нас смотрят как на лидера", - сказал президент.

Байден напомнил случай с его первой встречи G7 в роли президента, когда он сказал, что "Америка возвращается". Один из лидеров тогда спросил его: "А как надолго?".

По информации СМИ, в Конгрессе представители Демократической и Республиканской партий обсуждают возможность принять закон о выделении 50 миллиардов долларов помощи Украине заранее на фоне опасений, что после выборов законодатели могут более скептически относиться к поддержке Киева.