Последнее обновление: 13.10.2022 14:48

Маск отказывается спонсировать Starlink в Украине из-за «обидных» комментариев

Бизнес Илон Маск, похоже, очень обиделся на Украину за комментарии к его плану «урегулирования конфликта» и в отместку решил отказаться от спонсорства спутникового интернета Starlink.

Компания SpaceX Илона Маска предупредила Пентагон, что перестанет поставлять в Украину системы спутниковой связи Starlink, если американские власти не помогут с их финансированием (которое обойдется более чем в 120 млн долларов до конца года и в 400 млн в следующем).

Ранее, Маск предложил Украине забыть про Крым, поскольку передача полуострова Украинской ССР оказалась досадной ошибкой Хрущева, а также высказался за повторные референдумы на оккупированных Россией украинских территориях под наблюдением международных организаций.

Корреспондент издания Kyiv Post Джейсон Смарт написал в Twitter, что новости о возможном отказе Маска поставлять системы Starlink украинцам появились спустя несколько дней после того, как посол Украины в Германии Андрей Мельник сказал Маску «fuck off».

"Мы просто следуем его рекомендациям", - прокомментировал Маск прекращение поставок Starlink в Украину.

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