Последнее обновление: 21.12.2022 18:03

Подоляк: Визит Зеленского в США развеет слухи о сокращении помощи со стороны Вашингтона

Визит Владимира Зеленского в США развеет миф об охлаждении отношений между Киевом и Вашингтоном, который пытается насаждать Россия, заявил в среду советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

В письменных комментариях агентству Рейтер Подоляк сообщил, что личная встреча президентов Украины и США, напротив, углубит союзничество сторон, даст возможность президенту Зеленскому еще раз объяснить Джо Байдену реальную ситуацию, какие вооружения нужны Украине и в каких целях.

"Во-первых, как сам визит, так и уровень запланированных встреч однозначно свидетельствуют о высокой степени доверия между странами. Во-вторых, это окончательно положит конец попытке российской стороны доказать якобы нарастающее охлаждение в наших двусторонних отношениях", - сказал Подоляк.

"На мой взгляд, визит, несомненно, активизирует и оптимизирует ключевые направления военного сотрудничества, мобилизует двухпартийную политическую поддержку и обозначит более четко картину будущего, если война не закончится правильным образом", - объясняет советник президента.

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