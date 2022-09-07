Последнее обновление: 07.09.2022 19:42

Госсекретарь США прибыл в Киев с $2 млрд помощи для Украины и ее соседей

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев с необъявленным визитом, сообщает AP.

"Государственный секретарь США Энтони Блинкен совершил необъявленный визит в Киев в знак поддержки Украины", - говорится в сообщении.

Во время встреч с высокопоставленными украинскими должностными лицами Блинкен сказал, что администрация Байдена выделит 2 миллиарда долларов в виде долгосрочного внешнего военного финансирования Украине и восемнадцати ее соседям, включая членов НАТО и региональных партнеров в сфере безопасности, которые "потенциально находятся под наибольшим риском для будущей российской агрессии".

Эта сумма станет дополнением к пакету тяжелого вооружения, боеприпасов и бронетехники только для Украины стоимостью 675 миллионов долларов, о котором министр обороны Ллойд Остин объявил ранее в четверг на конференции в Рамштайне.

Этот пакет включает в себя гаубицы, артиллерийские боеприпасы, Humvee, бронированные машины скорой помощи, противотанковые системы и прочее.

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