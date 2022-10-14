Путин: Целями массированного удара по Украине стали 29 объектов

Минобороны РФ при нанесении массированного удара по Украине избрало целями 29 объектов, сообщил сегодня Путин, добавив, что в массированных ударах больше необходимости.

"В массированных ударах сейчас нет необходимости, сейчас другие задачи стоят, потому что из, по-моему, 29 объектов семь не было поражено так, как это планировало Минобороны. Но добивают эти объекты постепенно, необходимости в массированных ударах нет во всяком случае сейчас, а там - видно будет", - заявил Путин на пресс-конференции.