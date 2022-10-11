Последнее обновление: 11.10.2022 16:14

Российские войска второй раз за сутки ударили по Ладыжинской ТЭЦ

Компания-оператор Ладыжинской теплоэлектростанции в Винницкой области Украины сообщила, что в результате второго за сутки обстрела снова было повреждено энергетическое оборудование предприятия.

"Это произошло в тот момент, когда на месте работали спасатели. Есть пострадавшие. По предварительной информации – шесть человек. Пострадавшим была оперативно оказана медицинская помощь, они доставлены в больницу", – говорится в сообщении компании ДТЭК.

Работники теплоэлектростанции начнут работы по восстановлению, когда это станет возможно по соображениям безопасности.

Первый удар по ТЭЦ произошел сегодня утром. По заявлению ДТЭК, нападение осуществляли дроны-камикадзе. В тот раз обошлось без пострадавших, но оборудование было повреждено.

Ранее по теме


<Сентябрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Октябрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование