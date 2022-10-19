Британская разведка: Россия всерьез рассматривает возможность отступления из Херсона

Британская военная разведка анализирует заявления командующего объединенной группировкой российских войск в Украине Сергея Суровикина о ситуации в Херсонской области, передает BBC.

Два дня назад недавно назначенный командующим генерал сообщил российским СМИ, что в районе Херсона сложилась "напряженная" ситуация, и поддержал озвученные ранее планы оккупационных властей по эвакуации мирного населения.

Авторы сводки называют заявление Суровикина "весьма необычным". "Вероятно, это указывает на то, что российские власти всерьез рассматривают возможность вывода значительной части своих войск из района к западу от реки Днепр", - пишут они.

Делая такое предположение, они называют ключевой задачей переправу через Днепр.

Поскольку все мосты серьезно повреждены, Россия, скорее всего, в значительной степени будет полагаться на временный понтонный мост, построенный недалеко от Херсона, а также понтонные переправы, которые продолжают действовать в нескольких местах.