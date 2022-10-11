Последнее обновление: 11.10.2022 16:14

Россия продолжает наносить удары по украинским городам

Россия ночью и утром вторника продолжает наносить удары по украинским городам и объектам инфраструктуры на юге и востоке страны.

Над Одесской областью силы ПВО Украины сбили три дрона-камикадзе Shahed-136. Еще 5 беспилотников сбиты над Николаевщиной, сообщает УНИАН.

Ночью от российских ударов пострадали три района Днепропетровской области – Никопольский, Синельниковский и Криворожский.

В Запорожье в результате утреннего ракетного обстрела повреждены учебное заведение, медицинское учреждение и жилые дома. К сожалению, есть пострадавшие.

Тем временем, МЧС (ГСЧС) Украины сообщила, что в результате массированных ударов РФ в понедельник погибли 19 человек, еще 105 были травмированы.

Зафиксировано попадание по объектам критической и гражданской инфраструктуры в 12 областях и в Киеве, где возникло более 30 пожаров.

На утро 11 октября остается обесточенным 301 населенный пункт в Киевской, Львовской, Сумской, Тернопольской и Хмельницкой областях.

Далее по теме
Ранее по теме


<Сентябрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Октябрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование