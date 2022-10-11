Разведка Украины: Россия перебрасывает в Беларусь дроны-камикадзе Shahed-136.

Россия продолжает перебрасывать на территорию Беларуси дроны-камикадзе «Shahed-136», сообщает главное разведуправление Минобороны Украины, передает УНН.

"В Беларусь поступают иранские дроны-камикадзе «Shahed-136». По состоянию на 10 октября на территорию страны было завезено 32 указанных БПЛА, до 14 октября планируется завезти еще 8", - сообщили в ГУР.

Военная разведка информирует, что также Беларусь предоставляет оккупационной армии материально-технические средства и боеприпасы со своих складов.

"В частности, на железнодорожную станцию «кировская» в Крыму прибыл железнодорожный эшелон с боеприпасами – 12 вагонов/492 тонны, который был отправлен с 43 арсенала хранения ракет и боеприпасов из Беларуси (Добруш, Гомельская область)", - говорится в сообщении.

"В ближайшее время запланировано перемещение 13 эшелонов с вооружением и военной техникой (219 платформ), боеприпасами (28 вагонов) и военно-техническим имуществом с арсеналов и баз хранения ВС Беларуси", - добавили в ГУР.

В роли основных «поставщиков», по данным ГУР МОУ, выступают: 46 арсенал хранения ракет и боеприпасов (Бронная Гора, Брестская обл.); 43 арсенал хранения ракет и боеприпасов (Дубецкое, Гомельская обл.); 391 артиллерийская база боеприпасов (Бобр, Минская обл.); 969 база резерва танков (Уречье, Минская обл.); 288 база резерва автомобилей (Старые Дороги, Минская обл.).

"Грузы должны прибыть на железнодорожные станции «Каменская» (Каменск-шахтинский) и «Марцево» (Таганрог) ростовской области", - отметили в разведке.